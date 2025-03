ganz aus der Übung bin ich zum Glück nicht gekommen. Seit mein geliebter Hund vor drei Jahren verstarb, habe ich mich trotzdem immer mit lieben Vierbeinern umgeben. Auf den Hund einer Kollegin oder auf die Tierkinder von Freundinnen passe ich regelmäßig auf. Ich bin eben die Hunde-Tante. Natürlich habe ich selbst immer wieder mit dem Gedanken gespielt, auch wieder einen eigenen Hund zu haben.

Die nächsten zwei Wochen gehe ich daher in eine Übungsphase. Statt nur für einen Tag oder ein paar Stunden, passe ich zwei Wochen auf den Hund eines befreundeten Paars auf. So kann ich real testen, wie das im Alltag klappt. Für absolute Geheimtipps in Sachen „Leben mit Hund in Magdeburg“ bin ich immer dankbar.

Liebe Grüße

Lena Bellon

Das hat Magdeburg diesen Freitag zu bieten:

Literatur: Magdeburg ist Veranstaltungsort für die Landesliteraturtage Sachsen-Anhalt. Grenzen überwinden – zwischen Abschied und Ankunft: In der Stadtteilbibliothek Florapark präsentieren heute um 16 Uhr präsentieren Diana und Sascha Kokot ihre literarischen Werke unter dem Titel „Grenzen überwinden – zwischen Abschied und Ankunft“. Diana Kokot widmet sich in ihrer Prosa Menschen, die einen ungewöhnlichen Lebensweg gegangen sind und sich nun dem Lebensende nähern. Ihre Texte beleuchten persönliche Geschichten und Abschiede. Sascha Kokot setzt sich hingegen mit dem Thema Neubeginn auseinander

Party: Insel der Jugend: „Hip Hop Hooray“ ist das Motto für die Party am heutigen Freitag ab 23 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8. Das Konzert mit MC Bomber zuvor ist ausverkauft. „Nachdruck“ am morgigen Sonnabend ab 21 Uhr bietet auf drei Floors Dun, DnB und Trance.

Musik: In der Festung Mark im Hohepfortewall in Magdeburg beginnt diesen Freitag um 20 Uhr ein Kneipenkonzert mit der Band Goosebumps. Die Goosebumps spielen bekannte Hits sowie eigene Kompositionen, die das Publikum mit ihrer Intensität berühren sollen.