vor den letzten Spitzenspielen der zweiten Bundesliga vergangenes Wochenende konnte einem beim Blick auf die Tabelle schon ganz schwindlig werden. Platz 1 für den FCM. Und schnell erinnerte ich mich an alte Diskussionen: Die Elbestadt gehört in die erste Bundesliga. Wegen der Rolle der Bedeutung Magdeburgs ohnehin und seiner Einzigartigkeit sowieso. Und auch als Stadt des Sports par excellence. Doch stimmt das wirklich?

Für das sportliche Selbstverständnis mag das gelten. Selbst wenn in der Zweiten Bundesliga womöglich inzwischen Mitbewerber spielen, die mindestens so attraktiv sind wie die in der Spitzenliga. Aber sonst so? Wenn man beispielsweise sagen würde, dass die Städte der Einwohnerzahl nach den Ligen zugewiesen würden, käme Magdeburg laut dem Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamts nach Chemnitz und vor Freiburg gerade einmal auf Rang 31 – also solide in die zweite Liga und weit entfernt von der ersten.

Tipps zum Ausgehen in Magdeburg

Oper: Die Oper "I Capuleti e i Montecchi" von Vincenzo Bellini kommt auf die Bühne im Opernhaus des Theaters Magdeburg im Universitätsplatz 9. Aufführungen sind unter anderem für den 1. Februar um 19.30 Uhr, den 9. Februar um 16 Uhr und den 9. März um 18 Uhr geplant.

Beatles-Tribute: Im Alten Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11 gastiert am 1. Februar 2025 um 20 Uhr die Band „Take It To The Limit“.

Travestie: Am 1. Februar um 20 Uhr findet im Theater in der Grünen Zitadelle, Breiter Weg 8a - dem Magdeburger Hundertwasserhaus -, das „Travestie Miss Starlight Varieté – Das Travestie Spektakel“ statt.

Eisshow: Die Musik-Show „Die Eiskönigin 1&2 auf Eis“ steht für den 1. Februar 2025 um 18 Uhr im Kalender der Getec Arena in der Berliner Chaussee 32.

Rock: Das Orion Orchestra tritt am 1.2. um 20 Uhr in der Factory, Sandbreite 2, in Magdeburg auf. Das Orchester, zusammen mit einer der weltweit besten Tribute-Bands, präsentiert ein neues Programm, das von Metallicas legendärem "S&M"-Album inspiriert ist.