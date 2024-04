in seinen schönsten Farben und Düften kommt er dieser Tage daher – der alles belebende Frühling.

Er zeigt sein herrlich saftiges zartgrün. Er tupft knalliges Narzissengelb, Tulpenrot und Kirschblütenrosa in die Natur und hüllt den Tag auffallend lange in Sonnenlicht. Er riecht nach frisch gemähtem Rasen und ersten Grillabenden.

Die schönen Seiten des Lebens rückt der Frühling in den Fokus. Aber nicht nur. Denn er offenbart auch, was man in den vergangenen Monaten vernachlässigt hat.

Scheinwerfergleich lässt er Klärchens Strahlen auf den Schmutz des Winters richten. So mahnt ein Blick durch meine Fensterscheiben kompromisslos zum Putzen. Und auch auf dem Fußboden zeigt sich so manche Nachlässigkeit, die in der dunklen Zeit verborgen blieb.

Ich werde mich wohl geschlagen geben müssen und demnächst den Lappen schwingen. Bleibt nur zu hoffen, dass sich der Frühling erkenntlich zeigt und ich ihn dann durch meine frisch geputzten Fenster bewundern kann.

Auch Ihnen, liebe Leser, wünsche ich einen makellosen Blick auf den Frühling.

Das hat Magdeburg heute zu bieten:

Zuckerfest an der Moschee: Die Islamische Gemeinde Magdeburg feiert an und in der Moschee am Breiten Weg zwischen Julius-Bremer-Straße und Am Krökentor ihr Zuckerfest und damit das Ende der Fastenzeit Ramadan. Aus diesem Anlass hat die Gemeinde zu Frieden und Gerechtigkeit für die gesamte Menschheit aufgerufen, teilte Eid Mubarak vom Vorstand der Gemeinde mit. Das Zuckerfest beginnt mit Gebeten (7 Uhr Arabisch, 8 Uhr Deutsch) in der Moschee und wird dann an der Moschee mit Imbiss, Hüpfburgen und weiteren Angeboten für jedermann bis gegen 15 Uhr fortgesetzt.

Workshop zum „Magischen Quadrat“: Das „Magische Quadrat“ steht im Blickpunkt des Workshops „Mathematische Zaubereien“, zu dem die emeritierte Hochschullehrerin Heidemarie Bräsel heute um 17 Uhr interessierte Gäste in die Stadtbibliothek einlädt. Die langjährige Professorin für Mathematik an der Otto-von-Guericke-Universität lädt zum Knobeln und präsentiert eine Anleitung, wie man zu einem bestimmten besonderen Datum ein magisches Quadrat konstruieren kann, etwa zum Geburtstags- oder Hochzeitstag. Kariertes Papier, Bleistift, Radiergummi und – falls vorhanden - ein Skatspiel sind mitzubringen. Der Eintritt ist frei.

Vortrag über Kaffee mit Verkostung: „Von Kaffeemenschen und Kaffeezippen – Die Geschichte des Kaffeetrinkens“ ist der Titel eines Vortrags, den Ingo Bringezu um 15.30 Uhr im Haus der Urania am Nicolaiplatz 7 hält. Der Vortrag erzählt von der Ernte und Verarbeitung des Kaffees. Viele Tipps zur Zubereitung und Lagerung werden gegeben. Außerdem können die Zuhörer mehrere Kaffeesorten verkosten. Die Teilnahme an der koffeinreichen Veranstaltung kostet 7 Euro.