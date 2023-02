Hier bauen die MVB in diesem Jahr | MDCC-Arena: Warum der neue Parkplatz meist leer bleibt

wer den Valentinstag am 14. Februar zu kommerziell findet oder als Single nicht feiern wollte, dem sei der heutigen Freitag empfohlen. Denn am 17. Februar ist Tag der grundlosen Nettigkeiten. Und natürlich kommt dieser inoffizielle Feiertag - wie viele andere auch - aus den USA. Also warum nicht heute einfach mal „grundlos“ nett zu jemandem sein?