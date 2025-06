sechs Wochen freie Zeit liegen vor den Kindern und Jugendlichen in Magdeburg. Da kann man schon mal neidisch werden. Früher habe ich den Erwachsenen nie geglaubt, wenn Sie gesagt haben, dass man sich später vielleicht mal nach der Schulzeit sehnt. Und tatsächlich: Noch immer, zehn Jahre nach dem Abitur, vermisse ich weder den Matheunterricht noch irgendwelche Prüfungen oder Lehrer, die ich nicht leiden konnte. Aber die vielen Wochen Ferien hätte ich rückblickend mehr wertschätzen können. So viel freie Zeit am Stück werde ich vermutlich nie wieder haben.

Dennoch kann ich den Schülerinnen und Schülern die freie Zeit gönnen. In Magdeburg können sie entspannt ein Eis an der Elbe essen, Radtouren machen, in Parks toben oder die Angebote der Jugendclubs wahrnehmen. Es sollte also auch für alle, die nicht in den Urlaub fahren (können), etwas dabei sein.

Schönen Ferienstart für alle, die einen haben!

Liebe Grüße

Lena Bellon

Das hat Magdeburg zu bieten:

Abkühlung: In Magdeburg gibt es Seen und Freibäder, in denen gebadet werden kann: Die Volksstimme hat hier eine Übersicht mit Öffnungszeiten und Preisen zusammengestellt.

Letzte Chance: Noch bis heute lädt die Sonderausstellung im Jahrtausendturm alle Besucher zu einer faszinierenden Reise durch die Welt der Lego-Technik ein. Die Ausstellung zeigt eine Vielzahl von Fahrzeugmodellen. Von klassischen Rennwagen bis hin zu hochkomplexen Fahrzeugen. Geöffnet ist von 10 bis 18 Uhr.

Sport und Spaß: Lust auf Wassersport, Natur und Sightseeing? Beim Kanuverleih Biber Touristik, Seilerweg 17, an der Alten Elbe kann man auch geführte Touren buchen. Für Abenteurer empfehlen wir die Tour „Highlights Magdeburg“ mit einem Hauch von Wildwasser-Rafting und Wellenreiten am Dom. Etwas beschaulicher geht es auf der Mönchsgraben-Tour zu, die stromaufwärts in das Naturschutzgebiet Kreuzhorst und zu den Spuren der Biber führt. Weitere Infos dazu unter www.biber-kanutouristik.de.