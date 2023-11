Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

das regenreiche Jahr - bislang haben nur drei Monate ihr Niederschlagssoll nicht erreicht – hat die Pilze sprießen lassen. Man verstehe mich nicht falsch: Wenn es um das mit Spankorb ausgestattete Suchen der eiweißreichen Gesellen nach langer Anreise im Wald geht, bin ich raus. In diesem Fall doch lieber die Pilzsuche im Gemüseregal des Supermarkts. Doch in diesem Jahr wurden ja auch die Magdeburger in den Grenzen ihrer Stadt verwöhnt: Man musste Champignons und Schopftintlinge nicht suchen, man konnte sie einfach ernten. Und solange noch kein Frost ins Land zieht, finden sich immer wieder ein paar Pilze.