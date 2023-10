Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

haben Sie heute frei oder gehen Sie zur Arbeit? Warum ich das frage: Heute ist ein Brückentag. Wer sich frei genommen hat, hat sein Wochenende mal eben verdoppelt. In meinem Umfeld habe ich viele findige Freunde, die so ihr Urlaubskonto im Jahr aufhübschen. Mehr frei haben, weniger frei nehmen. Das bietet sich in diesem Monat ja noch einmal an. Am 31. Oktober ist Reformationstag. Der fällt ebenfalls auf einen Dienstag. So ließen sich erneut vier freie Tage am Stück erzielen mit nur einem Urlaubstag.