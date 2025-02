im Gegensatz zu mir pflegt mein Vati seit vielen Jahren das Lotto-Spiel. Mit dem guten alten Papierbeleg und immer mit denselben Tippreihen, die er inzwischen natürlich in- und auswendig kennt.

Der Spaß sei ihm von Herzen gegönnt, auch wenn das (große) Tipp-Glück bei ihm all die Jahre noch nicht an die Tür klopfte. Ist eben seine persönliche Freude.

Neulich aber hatten wir es verschwitzt, ihm rechtzeitig einen neuen Schein zu holen … Dann war es zu spät. Und er saß zur Ziehung der Lottozahlen mindestens genauso gespannt wie sonst vor dem Fernseher. Jedoch schickte er – schickten wir gemeinsam – ein ganz anderes Stoßgebet gen Himmel: Hoffentlich, ja hoffentlich … kommen jetzt bloß nicht seine Zahlen! Man stelle sich vor – einmal vergessen zu tippen – und es wäre der Hauptgewinn gewesen ...

Was soll ich sagen: Wir hatten Glück – seine Zahlen kamen auch diesmal nicht.

Wer hätte gedacht, dass wir uns einmal so freuen würden, rein gar nichts im Lotto zu gewinnen. Und am Ende wissen wir ja eh: Das wahre Glück liegt doch sowieso ganz woanders, oder?

In diesem Sinne einen schönen Tag wünscht Ihnen Ihre Jana Heute

Was der Tag bringt

Ausstellung: Die Exposition „Fisch malen!“ mit Bildern der Magdeburger Malerin Beate Schoppmann ist bis zum 21. März in der Galerie Himmelreich, Breiter Weg 213b/Ecke Danzstraße, zu sehen. Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr und Samstag von 10 bis 13 Uhr.Freizeit: Die Wanderbewegung lädt alle Kurzentschlossenen zur Stadtwanderung in Havelberg (Sandau – Havelberg; rund 11 Kilometer) ein. Treff für alle Wanderfreunde ist am Magdeburger Hauptbahnhof (Eingang) um 9 Uhr.Märkte: Zum Stöbern und Kaufen laden heute folgende Wochenmärkte ein: Alter Markt (9 bis 16 Uhr) sowie Marktplatz Friedrich-Ebert-Straße, Kosmos-Promenade, Nicolaiplatz und Olvenstedter Platz (alle jeweils von 9 bis 15 Uhr).Wissen: Das ASZ Sudenburg der Volkssolidarität lädt zu einem Fachvortrag ein. Es geht um das richtige Verhalten als Zeuge bei einer Straftat. Der Vortrag beginnt um 15 Uhr in der Halberstädter Straße 115a. Anmeldung unter Telefon 0151/42 42 83 17.