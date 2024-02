Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Spaziergänge mit dem Hund nach Feierabend sollen ja dafür sorgen, dass der Stress des Alltags von einem abfällt. Nun, meiner fängt dann erst so richtig an. Zweimal im Jahr, wenn die Hündinnen in der Nachbarschaft läufig werden, möchte mein Hund ihnen nacheilen. Captain, so heißt mein hormongesteuerter Rüde, scheint die Düfte seiner Auserwählten zehn Meilen gegen den Wind wahrzunehmen.