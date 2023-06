Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

heute ist Johannistag. Heute endet traditionell die Spargelsaison - theoretisch. Heute werde ich letztmals in diesem Jahr an meinem Lieblingsstand das edle Gemüse kaufen und anschließend auf den Tisch bringen - mit Kartoffeln der Sorte Annabell, dazu ein paniertes Schweineschnitzel und eine improvisierte Sauce Hollandaise. So mag ich Spargel am liebsten.