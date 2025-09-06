1220 – klingelt’s da? Oder bei der Zahl 1200? Nicht? Bei mir bis vor kurzem auch nicht. Bis ich beim Aussortieren daheim auf eine alte Broschüre gestoßen bin: Die Geschichte der Stadt Magdeburg. Da war es noch einmal nachzulesen: Im Jahr 805 wurde die Elbestadt erstmals urkundlich erwähnt. Und 1200 Jahre später wurde das im Jahr 2005 mit großem Pomp und Einweihung einer Brücke (!) – der Sternbrücke – gefeiert. Jetzt, 20 Jahre später, ist der Jahrestag zwar nicht ganz so rund, aber mit 1220 Jahren seit der Ersterwähnung nullt das Datum doch wieder.

Ganz anders als im Jahr 2005 ist dieser Jahrestag bislang aber offenbar gänzlich unter den Tisch gefallen. Woran das liegt? Ist der Sekt alle? Oder sind die Partyzelte besetzt? Man weiß es nicht genau. Vielleicht hat die Stadt gerade genug andere Themen, die unter den Nägeln brennen. Und seien es die Brücken.

Vielleicht ist es uns ja dennoch wert, dieses Wochenende noch einmal auf Magdeburg anzustoßen. Vor diesem Hintergrund „Zum Wohl“ und ein schönes Wochenende, Ihr Martin Rieß

Was in der Stadt los ist

Konzert: Luna Soul spielen diesen Sonnabend, 6. September, ab 20 Uhr im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56.

Vernissage: „For Our Flowing Voices; I Amphorae“ wird am Sonnabend, 6. September, um 17 Uhr im Kunstmuseum Magdeburg in der Regierungsstraße 4-6 eröffnet.

Tango: Tango Argentino steht im Mittelpunkt des Magdeburger Tangoballs am Sonnabend, 6. September, 21 Uhr, im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129. Getanzt wird zu Livemusik, diesmal mit dem Tangoensemble Cuarteto Bando.

Swing: Die Landeshauptstadt verwandelt sich vom 5. bis 7. September in ein Zentrum des Swing: Das Swing-Festival feiert seine dritte Ausgabe. Drei Tage wird ein vielfältiges Programm geboten. Rund 50 Künstler präsentieren Klassiker, neue Interpretationen und energiegeladene Live-Performances. Das Festival bringt internationale Bands, etablierte Namen der Szene und lokale Größen zusammen und macht den Swing in all seinen Facetten erlebbar. Der Eintritt zu allen Bühnen ist frei.

Festival: Vom 5. bis 7. September verwandelt sich die Elbwiese unter der Magdeburger Hubbrücke erneut in einen lebendigen Treffpunkt für Musik, Kreativität und Austausch. Das Kulturbrücke-Festival lädt zum sechsten Mal Menschen aller Altersgruppen und Hintergründe ein, gemeinsam zu feiern und Neues zu entdecken – kostenlos und offen für alle.

Auch interessant: Weitere Informationen zu diesen und weiteren Terminen diesen Sonnabend gibt es auch auf der Veranstaltungsseite von volksstimme.de

Volks- und Heimatfest: Musik, Kinderprogramm, Tanz oder Modenschau – für drei Tage wird Ottersleben zur Festmeile. Von Freitag, 5. September, bis Sonntag, 7. September, findet dort nämlich das 36. Ottersleber Volks- und Heimatfest statt.