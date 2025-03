es war an einem eiskalten Januartag vor vier Jahren. Ich stand das erste Mal auf der Jerusalembrücke und blickte die Elbe hinab zum Dom. „Wie wunderschön“, dachte ich da und es ist genau richtig, dass ich hier bin.

Bald darauf habe ich gelernt, dass es nicht nur Elbe und Dom sind, die diese Stadt so lebenswert machen. Es sind vielmehr die Menschen, die hier wohnen und wirken.

Dank meines Berufs konnte ich viele Elbestädter kennenlernen, die sich selbstlos für das Wohl anderer einsetzen, die Bäume pflanzen oder Brücken bauen.

In den Stadtteilen arbeiten Gruppen, die sich intensiv um das Gemeinwesen kümmern. Dieser unermüdliche, ehrenamtliche Einsatz schweißt die gesamte Stadtgesellschaft zusammen und bringt sie nach vorne. Das hat mich stark beeindruckt.

Es ist dieser Sinn für das Miteinander, der auch über schreckliche Ereignisse – wie zuletzt im Dezember – hinweghelfen kann, der Eintracht stiftet, statt Spaltung.

Wenn es mich jetzt in wenigen Wochen aus dieser Stadt wegzieht, dann gehe ich voller Demut und Dankbarkeit. Für all die inspirierenden Momente und Begegnung, die ich erlebt habe.

Und vor allem auch dafür, dass ich hier die Liebe finden durfte. Schon deshalb wird Magdeburg immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.

Herzliche Grüße

Konstantin Kraft

Was der Tag bringt

Wo mobile Blitzer stehen sollen: Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes führen auch in dieser Woche wieder Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet durch. Wie die Behörde mitgeteilt hat, stehen die Albert-Vater-Straße (50 km/h), Schönebecker Chaussee (50 km/h), Porsestraße (30 km/h) und die Harsdorfer Straße (30 km/h) im Fokus. An Verkehrsteilnehmer wird appelliert, sich an die Tempolimits zu halten.

Moritzhof zeigt Film über Bob Dylan: Im Kulturzentrum Moritzhof, Moritzplatz 1, wird heute um 17 Uhr sowie um 19.30 Uhr der Film „Like a Complete Unknown“ gezeigt. Schauplatz ist das New York in den 1960er Jahren. Gezeigt wird der Aufstieg des jungen Bob Dylan zu einer Legende der Folk-Bewegung. Verkörpert wird der Singer-Songwriter vom Schauspieler Timothée Chalamet, der im Film selbst singt und Gitarre spielt.

Nordic Walking für Senioren: Das ASZ Sudenburg bietet ein neues Bewegungsangebot an. Heute startet ein Kurs in Nordic Walking. Er richtet sich an Anfänger. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Schneidersgarten. Wer Lust auf nette Gespräche an der frischen Luft bei einer Förderung der Gesundheit hat, könne sich anschließen, so eine Ankündigung. Es wird indes um Anmeldung unter Telefon 0151/42 42 83 17 gebeten.