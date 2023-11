Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

„ist denn die Elbe immer noch dieselbe?“, weiß ein Kinderlied über die Verwunderung des Magdeburgs ob der Veränderungen in der Stadt zu berichten. Nein, ist sie nicht, möchte ich mit den Erfahrungen aus diesem Jahr antworten. Ja: Nicht einmal jetzt in diesem Augenblick ist die Elbe dieselbe. Denn an jedem Ort bietet sie ein anderes Bild. In den Jahren zuvor habe ich das im Paddelboot zwischen Děčín und Meißen, zwischen Wittenberg und Magdeburg, zwischen Magdeburg und Tangermünde, zwischen Arneburg und Wittenberge, zwischen Schnakenburg und Gorleben erkundet. In diesem Jahr kamen Stücke zwischen Meißen und Bad Dürrenberg sowie in Hamburg – dies allerdings nicht im Paddelboot – hinzu. Wo es da am schönsten ist? In der Sächsischen Schweiz, ab Wittenberg bis zur Saalemündung und ab Magdeburg bis in die Altmark.