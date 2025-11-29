Aufstand der Kleingärtner in dieser Sparte / Das sind die Kandidaten für den Magdeburger des Jahres

schon mal was von den Wärmemampfern gehört? Nein? Sollten Sie aber. Denn sie sind schuld, dass man im November fröstelt. Die kleinen Wesen leben angeblich in den Schächten unter der Stadt. Während wir oben bemüht sind, irgendwie warm zu bleiben, sitzen sie unten in ihren Gängen und futtern uns die Wärme weg – unersättlich, höflich grinsend, aber komplett schamlos.

Im Auto spürt man ihr Werk zuerst. Kaum denkt man, das Gebläse habe es geschafft, verwandelt sich die Frontscheibe wieder in ein seidig beschlagenes Kunstwerk. Wärmemampfer lieben Autoscheiben. Die Glasfläche sei „zart“, sagen sie, leicht bekömmlich.

Auf dem Fahrrad dagegen bedienen sie sich direkt an der Haut. Für Wärmemampfer ein Gaumenschmaus. An der Straßenbahnhaltestelle schließlich feiern sie fröhlichen Einstand. Dort, wo man bewegungslos steht, hocken sie unter den Pflastersteinen und saugen das letzte wohlige Gefühl aus den Zehenspitzen und überwinden dabei die dicksten Socken. Gegen Wärmemampfer hat man einfach keine Chance.

Das ist in Magdeburg los

Schlager: Kerstin Ott präsentiert in der Getec Arena Magdeburg in der Berliner Chaussee 32 ihr Programm "Für immer für euch" und bringt diesen Sonnabend um 20 Uhr Songs ihres fünften Studioalbums "Für immer für dich" gemeinsam mit ihrer Band auf die Bühne.

Ballett: Jörg Mannes entwickelt mit dem Ballettabend "Vincent" ein Projekt, das Kunst, Klang, Künstliche Intelligenz und Choreografie miteinander verknüpft und dabei das Werk Vincent van Goghs in den Mittelpunkt rückt. Das Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 zeigt das Ballett für Publikum ab 10 Jahren um 19.30 Uhr diesen Sonnabend und am 12. Dezember und 10. Januar. Um 19 Uhr beginnt jeweils ein Einblick.

Rock: "Selig" steht heute für mehr als drei Jahrzehnte Bandgeschichte und bringt ihren Mix aus Grunge, Rock und deutschen Texten erneut auf die Bühne. Am Sonnabend, 29.11.2025, beginnt um 19 Uhr der Einlass, das Konzert beginnt um 20 Uhr.