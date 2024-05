na, Sportsfreund, Lust etwas zu schnabulieren? Oder ist dir das nicht knorke genug und zu viel Firlefanz? Haben Sie sich in der Wortwahl wiedererkannt? Dann gehören Sie wahrscheinlich zur „Boomer-Generation“. Damit sind Menschen gemeint, die zwischen 1946 und 1964 geboren wurden. Angestoßen durch ein Video auf Social Media wurde jetzt nämlich das Boomer-Wort des Jahres gesucht. In der engeren Auswahl befanden sich die Wörter Sportfreund, Schnabulieren und Papperlapapp.

„Tagesschau“-Sprecher Jens Riewa rief in einem Video zur finalen Abstimmung auf. Das Ergebnis: Sportsfreund ist das Boomer-Wort 2024. Insgesamt 116.429 Menschen stimmten für dieses Wort ab. Angelehnt war die Idee durch das Jugendwort, das jährlich gesucht wird. Im Jahr 2023 gewann das Wort „goofy“, was so viel wie unbeholfen oder albern heißen soll. Die jugendliche Wahl für 2024 steht noch aus.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Liebe Grüße

Lena Bellon

Das hat Magdeburg zu bieten:

Freizeit: Auch in diesem Sommer kann der Pop-up-Bolzplatz des Stadtfelder Bürgervereins neben der Grillwiese im Glacis-Park wieder genutzt werden. In diesem Jahr entstand die zusätzliche Freizeitmöglichkeit in Zusammenarbeit mit dem Eigenbetrieb Stadtgärten und Friedhöfe der Stadt, der nicht nur die erneute Einwilligung zur Nutzung der Fläche im Glacis gegeben hat, sondern auch die beiden Fußballtore zur Verfügung gestellt und aufgebaut hat. Laut Angaben des Vereins sei dieses Angebot in den vergangenen Jahren aktiv genutzt worden, da es im südlichen Teil von Stadtfeld-Ost keinen frei zugänglichen Bolzplatz gibt. Der Pop-up-Bolzplatz steht allen Interessierten ab sofort bis Ende Oktober zur Verfügung.

Streetfood: Das „Weltgenüsse All-Inklusive Streetfood-Festival“ macht in Magdeburg Station. Genüsse aus aller Herren Länder werden in der Festung Mark im Hohepfortewall serviert. Das Festival ist für drei Tage angesetzt. Geöffnet ist morgen und übermorgen von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr.

Ausstellung: Die Ausstellung „50 Jahre Europapokal des FCM“ in der Stadtbibliothek, Breiter Weg 109, endet am 31. Mai. Anlässlich des 50. Jubiläumsjahres des Europapokalsieges werden dort historische Zeitungsberichte der Endrundenspiele auf dem Weg zum Triumph im Mai in Rotterdam gezeigt. Ergänzend dazu sind in Schauvitrinen Erinnerungsstücke und Devotionalien von Anhängern der Blau-Weißen zu sehen. Die Zentralbibliothek hat montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr und sonnabends 10 bis 13 Uhr geöffnet.