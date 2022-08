Küchenchef verteidigt Betriebsferien

Geht am Dom bald nachts das Licht aus? | Hier darf kostenlos Obst genascht werden

kennen Sie das Projekt „Gelbes Band“? In dem Projekt geht es darum, Lebensmittel zu retten. Die Aktion funktioniert ganz einfach: Obstbaumbesitzer können ihre Bäume durch ein gelbes Band kennzeichnen und damit signalisieren: Hier darf kostenlos und ohne Rücksprache geerntet werden. Verbraucher können so für den Eigenbedarf kostenlos Obst in ihrer Umgebung ernten und verwenden.