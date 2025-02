die Gegenwart von Bäumen hat für mich etwas Beruhigendes. Jetzt im Winter studiere ich gerne deren vielfältige Verästelungen. In einem Film habe ich mal gehört, dass der blattlose Baum seine Seele offenbart. Wer genau hinschaut, kann aber auch schon die ersten Knospen erspähen. Es sind Vorboten des Frühlings.

Wenn daraus dann die Blätter sprießen, kehrt zugleich diese einmalige Rascheln zurück. Es ist doch einfach schön, im Sommer unter einem Baum zu liegen und die Bewegung der Blätter im Wind zu beobachten. Als ob das nicht schon spektakulär genug wäre, taucht sich das Blätterkleid im Herbst in eine bunte Farbpalette.

Bis der Baum im Winter wieder seine Sprösslinge abwirft und ganz kahl wird. In einem Jahresverlauf zeigt ein Baum also mindestens vier verschiedene Gesichter. Jedes einzelne hat einen besonderen Charme und lohnt sich in Augenschein zu nehmen.

Bei Bäumen ist es zudem wie bei Menschen. Je älter sie werden, desto mehr Geschichten haben sie gespeichert. Jeder einzelne Stamm liest sich wie ein offenes Buch. Sie wahrzunehmen und zu schützen, ist überlebenswichtig.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.

Herzliche Grüße

Konstantin Kraft

Was der Tag bringt

Debatte um Umbau der Schönebecker Straße: Die AG Gemeinwesenarbeit (GWA) Buckau trifft sich heute zu ihrer nächsten Sitzung. Beginn ist um 18 Uhr im Gesellschaftshaus. Es soll um die Pläne für den Umbau der Schönebecker Straße im Abschnitt zwischen Benediktinerstraße und Thiemplatz gehen. Dazu werden Vertreter der Stadtverwaltung erwartet. Bürger können ihre Hinweise zu den Varianten geben.

Ausstellung über Ex-Stasi-Club: Im Stasi-Unterlagen-Archiv in der Georg-Kaiser-Straße 7 ist derzeit eine Ausstellung über den Fußball-Club Dynamo, kurz BFC Dynamo, zu DDR-Zeiten zu sehen. Als Teil der Sportvereinigung Dynamo, stand dieser unter der Obhut des Ministers für Staatssicherheit Erich Mielke. Die Ausstellung zeichnet den Einfluss der DDR-Geheimpolizei auf Verein und Fans nach. Das Archiv hat heute von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Neuverfilmung von Klassiker: Im Kino im Kulturzentrum Moritzhof, Moritzplatz 1, wird heute um 19 Uhr „Der Graf von Monte Christo“ gezeigt. Der neue Film der Regisseure Matthieu Delaporte und Alexandre de La Patellière erzählt die Geschichte von Edmont Dantès, der durch eine Verschwörung zu Unrecht im Gefängnis landet. Nach einer abenteuerlichen Flucht ist er auf Rache aus.