Ein Magdeburger Wissenschaftler forscht zur künstlichen Intelligenz. Was Risiken und Nutzen sind, erklärt er hier.

Maxim Nesterov, Wissenschaftler in Magdeburg.

Magdeburg - Maxim Nesterov ist promovierter Physiker. Mit seinen Kollegen vom Institut für Automation und Kommunikation (Ifak) in Magdeburg spürt er Trends auf, wie den Einsatz von KI. „Künstliche Intelligenz ist heute Schwerpunkt meiner Arbeit“, sagt der Wissenschaftler, der eigentlich Grundlagenforschung der Physik in der Ukraine studiert und auch auf diesem Gebiet promoviert hat.

Nach beruflichen Stationen in England, Spanien und Stuttgart in Deutschland habe er vor sieben Jahren am Magdeburger Ifak-Institut genau das gefunden, was seinen Interessen entsprach: anwendungsorientierte Wissenschaft.

Kleinbus als erster Beweis

Beide große KI-Tätigkeitsbereiche werden im Ifak erforscht: sowohl Allgemeine KI (zum Beispiel Generative KI wie Chat GPT für Anforderungen in der Industrie), als auch Narrow KI (Entwicklung kleiner Modelle für zum Beispiel autonomes Fahren). Magdeburger kennen den automatisierten kleinen Shuttlebus, der bereits zum Test auf den kleinen Strecken über die Elbbrücke eingesetzt wurde. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, wie Entwicklungen in der KI in der realen Welt eingesetzt werden.

„Wir entwickeln hier zwar keine Methoden von KI, aber die Anwendung von KI-Algorithmen ist eine große Stärke des Instituts“, hebt der Innovationsmanager hervor. Es gebe gute Verbindungen zur Industrie, man verstehe deren Bedürfnisse und könne den Kunden bereits viele Dienstleistungen in diesem Bereich anbieten.

Von großer Bedeutung sei die konstruktive Zusammenarbeit mit Instituten wie dem Fraunhoferinstitut oder der Universität Otto von Guericke. „In diesem Kontext sehe ich große Entwicklungspotenziale für Magdeburg im Bereich der Wissenschaft und Forschung, aber auch für die Stadt selbst.“ Transformation ist eine Herausforderung an die Gesellschaft, so auch das Thema KI, was häufig skeptisch oder mit der Angst betrachtet wird.

Akzeptanz-Probleme

„Ja, solche Akzeptanz-Problematik gibt es. Und wir als Forscher müssen daran arbeiten, den Menschen das Thema näherzubringen, bestenfalls durch praktische Anwendungen.“ Für den Physiker ist es enorm wichtig, verantwortungsvoll mit der Entwicklung von KI umzugehen. Um die Frage zu beantworten, wann die Gesellschaft bereit sein wird, künstliche Intelligenz als Teil des Lebens und Erleichterung und nicht als Gefahr anzuerkennen, blickt Nesterov zurück auf einen historischen Zeitraum von mehr als 100 Jahren: „In dieser Zeit erlebten wir mehrere Technologien, die unser Leben wesentlich verändert haben: die industrielle Revolution oder die Entdeckung der Elektrizität. Auch damals hatte die Gesellschaft Bedenken und Ängste, obwohl dies der übliche soziale Prozess von neuen Technologien ist.

Nesterov ist überzeugt: „Künstliche Intelligenz wird im Hintergrund unser Leben verbessern. Das ist heute schon der Fall.“ Mit Chat GPT hat es bereits einen großen Durchbruch gegeben.

Wie wird es weitergehen? „Die Möglichkeiten der KI werden steigen. Fakt ist: Die Datenmengen als Basis von KI werden steigen. In der Forschung und Entwicklung ist man bereits so weit, dass die Algorithmen vieles erarbeiten können und dazu sehr schnell die Ergebnisse bringen, die wir als Menschen nicht liefern können.“

Interessante Stadt

Ob er es bereut habe, nach Magdeburg gekommen zu sein? „Nein“, so . „Die Stadt hat mir viele Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung angeboten. Hier sozialisiert man sich viel einfacher als in anderen Städten, nicht nur beruflich, sondern auch privat. Magdeburg ist eine interessante, perspektivische Stadt - auch in der Forschung.“