Magdeburger Ring wird ab Ende Oktober verlegt

die gemütliche Hälfte des Jahres ist offiziell da und das bedeutet bekanntlich, dass wir uns alle so langsam einhüllen in unsere persönlichen Wohlfühl-Rituale. Immerhin muss der eigene Gemütszustand sich wappnen gegen die Kälte. Logisch also, dass im Herbst und Winter kaum etwas gemütlicher erscheint als die eigene Komfortzone. Und damit meine ich nicht nur die eigenen vier Wände samt Kuscheldecke und heißer Schokolade. Auch eigene Macken und Schwächen erscheinen eine Spur liebenswerter daheim, wenn draußen Peterchen Frost sein Unwesen treibt.