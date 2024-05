das Jahr hat 365 Tage, dieses ist sogar mit einem Bonustag ausgestatten und dennoch fallen einige Feiern auf den selben Tag. In meinem Fall bin ich am kommenden Sonnabend auf vier Feten eingeladen.

Und jedes mal stellt sich mir die Frage: Wo gehe ich hin? Viel wichtiger: Versuche ich auf so vielen Veranstaltungen wie möglich sein und zerteile mich dafür? Antwort: Ein bisschen.

Am Nachmittag werde ich zu einer Jugendweihe gehen und mit der nun fast Erwachsenen auf diesen einmaligen Tag bei Kaffee und Kuchen anstoßen. Ich erinnere mich gern an meine Jugendweihe zurück, wie besonders dieser Tag war – von Feierstunde über gemeinsames Essen mit der Familie und Party am Abend mit Freunden. Daher fiel es mir ziemlich leicht, mich für die Jugendweihe-Einladung zu entscheiden.

Abends geht es zurück in die Heimat. Ein letzter gemütlicher Abend in dem Kindheitshaus meines besten Freundes, bevor die neuen Besitzer dort einziehen und sich ein neues Zuhause aufbauen.

Haben Sie ein schönes Wochenende!

Ihre Saskia Lohöfer

Was am Wochenende so ansteht in Magdeburg:

Party im Montego Beachclub: Afro House, Afro Deep und Amapiano werden am Freitag ab 19 Uhr beim „Africandise“ im Montego Beachclub unweit des Heinrich-Heine-Platzes geboten. DJ Paul Paillette, DJ Me Unique und DJ Nicki sind am Sonnabend bei „Boys'n'Beach“ als Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Boys'n'Beats zu Gast. Sonntag beginnt 11 Uhr das Weekend Recap.

Entspannen mit allen Sinnen: Bei einem Workshop über ätherische Öle kann in der Stadtteilbibliothek Flora Park im Olvenstedter Graseweg 37 einiges gelernt werden. Von 16 bis 17.30 Uhr dreht sich alles über aromatische Düfte. Materialkosten belaufen sich auf 10 Euro.

Kabarett: In der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a spricht Martin Frank über sich in seinem Programm „Wahrscheinlich liegt's an mir“ am Sonnabend 25. Mai ab 20 Uhr.