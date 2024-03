der Countdown läuft. In nicht einmal mehr 10 Tage ist offiziell Schluss mit der kalten Jahreszeit und der Frühling beginnt. Bereits jetzt wird unser Magdeburg bunter, fröhlicher und lebendiger.

Zum einen erwacht die Natur langsam aber sicher aus ihrem tiefen Winterschlaf. Die Tage werden länger, die Sonne wagt sich öfter zwischen den Wolken hervor und der Schwung an Vitamin-D motiviert nicht nur die Vögel zu einem Gesang an frühen Morgen, sondern weckt auch in den Menschen eine jugendliche Frische und Energie, die ansteckend ist.

So strömen die Magdeburger wieder vermehrt ins Freie und die Straßen, Parks und Plätze werden zu lebendigen Schauplätzen. Die Menschen haben genug von der Kälte und der Dunkelheit – es ist Zeit, das Leben wieder zu genießen.

Die Fahrräder werden aus den Kellern geholt, Jogger laufen morgens immer zeitiger an der Elbe entlang, es wird sich auf einen gemeinsamen Kaffee auf den Parkbänken getroffen und die Spielplätze füllen sich mit Menschen, die die ersten wärmenden Sonnenstrahlen auf der Haut spüren wollen.

Bei den durchwachsenen Temperaturen geht das zwar noch nicht ohne Mütze und Schal. Doch ab jetzt ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir die gefütterte Winterjacke durch eine dünne Weste oder einen Pullover austauschen können.

Einen fast-frühlingshaften Start in den Tag wünscht Ihnen

Romy Bergmann

Was der Tag bringt

Anlässlich der 26. Magdebuger Telemann-Festtage gibt es heute eine Stadtführung unter dem Titel „Auf Telemanns Spuren durch Magdeburg“. Getroffen wird sich dafür um 11 Uhr an der Tourist-Information am Breiten Weg 22.

Zu einen Einkaufsbummel laden heute die Wochenmärkte am Marktplatz Kosmos-Promenade und am Nicolaiplatz von jeweils 9 bis 15 Uhr ein.

Zum Vortrag und Zeitzeugengespräch unter dem Titel „Was bleibt vom Erbe der Dissidenten“ mit Jan Šícha lädt die Stadtbibliothek Magdeburg für 17 Uhr ein.