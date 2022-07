Mensch, Magdeburg - News vom 26. Juli 2022

ich habe einen Brief bekommen, von meiner Birke vor meinem Haus. Sie habe solchen Durst, schreibt sie, und wäre soooooooooooooooo dankbar, wenn wir Bewohner des Hauses ihr hin und wieder einen Eimer Wasser spendieren würden. Schon klar, nicht die Birke hat die Zeilen verfasst, sondern ein besorgter Bürger. Doch mit diesem Brief traf er mitten in mein Herz. Denn trotz Liebe zur Natur, gehe ich immer noch viel zu achtlos mit ihr um.