So baut die Bahn Magdeburg um

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

alle Jahre wieder die Frage: Was schenke ich meinen Liebsten zum Fest? Und alle Jahre wieder ereilt zumindest mich das gleiche Schicksal. Ich stapfe ein paar wenige Tage vor Heiligabend los und stürze mich in den Einkaufsstress zusammen mit all den anderen Last-Minute-Shoppern. Irgendwann fand ich diesen Stress, jedes Jahr mit tollen Ideen unterm Weihnachtsbaum aufzuwarten, nur noch nervig.