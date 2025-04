Das könnte aus dem Amo werden / Friedhof hat seinen Engel zurück - endlich mal ohne Ausraster durchkommen: Das nehme ich mir jeden Morgen aufs Neue vor, wenn ich ins Auto steige und zur Arbeit fahre. Doch es dauert keine Minute, dann könnte ich im Akkord hupen, beginne zu fluchen und manchmal auch wild zu gestikulieren.

Wer kennt es nicht? Man selbst ist ja immer so ziemlich die einzige Verkehrsteilnehmerin, die sich regelkonform verhält. Mein Ärger richtet sich aber meistens gegen gefühlt täglich neue Baustellen und Umleitungen. So oft wünsche ich mir, einmal mit dem Wagen von James Bond durch Magdeburg zu fahren. Ausgestattet mit allen Raffinessen, die mich Staus überfliegen und Baustellen durchkreuzen lassen.

Die Lizenz zum problemlosen Durch-die-Stadt-fahren bleibt ein Traum. Aber für alle, die wie ich auf 007 stehen, habe ich einen TV-Tipp. Heute ab 20.15 Uhr ist Daniel Craig in „Skyfall“ auf Vox im Einsatz, um die Welt zu retten. Ich habe den Wodka-Martini vorsorglich kalt gestellt. Und serviere ihn mir, Sie ahnen es sicher: geschüttelt und nicht gerührt.

Mögen Sie den britischen Agenten im Geheimdienst Ihrer Majestät? Oder ist er Ihnen zu sehr Chauvinist? Schreiben sie mir gern. Ich freue mich darauf zu erfahren, welcher Film Ihr Favorit ist.

Herzliche Grüße, Sabine Lindenau

Was der Tag bringt

Große Show: Die neue Produktion „Horizons“ von „Holiday On Ice“ wird in Magdeburg gezeigt. Auftakt der viertägigen Reihe ist heute in der Getec-Arena. Los geht's um 19 Uhr.

Landesliteraturtage: "Grenzen.Los.Lesen." ist das Motto der Landesliteraturtage, die die Stadtbibliothek im Rahmen ihres Jubiläums zum 500-jährigen Bestehen ausrichtet. Für heute sind zwei Lesungen geplant. Christoph Kuhn liest ab 18 Uhr in der Hochschulbibliothek in der Breitscheidstraße 2 aus seinem Erzählband "Kein Weg zurück". Titus Simon und Enver Ibragimov lesen ab 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 aus dem Roman "Ameisenstraße".

Kabarett: Das Kabarett-Duo Mandy Partzsch und Erik Lehmann präsentiert die Fortsetzung des Bühnenprogramms "Paarshit" unter dem Titel "Paarshit Happens – Zweiter Aufguss". Die Aufführung im Theater in der Grünen Zitadelle greift humorvoll typische Beziehungsthemen auf und beginnt um 20 Uhr.