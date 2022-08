Morgen Streik bei Bus und Bahn

erinnern Sie sich noch an die Bilder von den Corona-Demos im letzten Winter? Da gingen Tausende in Magdeburg auf die Straße, um gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu protestieren. Was die Corona-Pandemie in diesem Herbst bringen wird und wie neuerliche Einschränkungen aussehen könnten, ist noch nicht abzusehen. Die Schüler dürfen heute zumindest maskenfrei und ohne Testpflicht in das neue Schuljahr starten. Doch es gibt andere Themen, die die Bevölkerung beschäftigen und bei vielen Menschen Sorgen auslösen: Ukraine-Krieg, Energiekrise, die noch nicht abschätzbaren Einschnitte.