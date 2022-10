Nach McDonald’s-Aus: So geht es im Hauptbahnhof weiter

je nachdem, wie der Wind aktuell steht, sind in einigen Teilen Magdeburgs in den vergangenen Tagen immer wieder besondere trötende, hupende Signaltöne zu hören gewesen - und sie werden es vereinzelt auch noch in den nächsten Tagen sein. Nein, mit einem Tinnitus hat das nichts zu tun. Vielmehr mit Bauarbeiten. Und zwar der Deutschen Bahn.