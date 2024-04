So steht es um die Superblock-Idee in Neustadt | Pilotprojekt Hund im Büro: So läuft es bisher

Unkraut vergeht nicht. Das ist tatsächlich so. Im einen Moment entfernt, im anderen ist es schon wieder da. Und so zupfen und rupfen viele Gärtner in schier unermüdlicher Regelmäßigkeit das unliebsame Grün aus ihren Beeten.

Was sie dabei entfernen, sind zumeist jedoch ganz wunderbare Wildkräuter. Ob Löwenzahn, Giersch, Vogelmiere, Rauke oder Labkraut, Taubnessel, Gundermann oder Wilde Möhre – die vermeintlichen Un- sind eigentlich echte Power-Kräuter. Sie strotzen nur so vor Vitaminen und heilenden Substanzen. In Pesto, Kräuterbutter, Salaten oder Soßen, als Tinktur oder im Smoothie sind sie wahre Immun-Booster. Man muss sie nur zu erkennen wissen.

Hierfür bieten verschiedene Organisationen immer mal wieder Kräuterwanderungen an, bei denen Interessierte die wichtigsten Basics lernen. Auch ich habe daran schon teilgenommen und pflücke mir seither mein Essen am Wegesrand. Unkraut gibt es in meinem Garten nicht mehr, sondern nur noch Zutaten.

Grüße aus dem Garten sendet Ihnen Karolin Aertel

Das ist heute los in Magdeburg

Vernissage: In den Gruson-Gewächshäusern eröffnet eine Ausstellung unter dem Titel „Klimakrise eine Menschheitskrise! – Vor Allem kommt immer noch das Fressen!“. Initiiert wurde die Schau vom Maler Robin Zöffzig, der aus Magdeburg stammt und heute in Leipzig lebt und arbeitet. Er hat die verschiedenen Künstler darunter Viktoria Veil, Tim Höhne, Anna Herrgott und Kolja Senteur für das Projekt gewinnen können. Besucher sind eingeladen, Objekte für eine Zeitkapsel abzugeben. Los geht es um 19 Uhr in der Schönebecker Straße 129b. Der Eintritt zur Eröffnung ist frei. Es wird eine musikalische Begleitung geben.

Geburtstag: Zu „Zehn Jahre Magdeboogie“ legen ab 19 Uhr Anne Regler, Vitus Soska, Dante und Matrusch*k im Hot Alte Bude in der Karl-Schmidt-Straße 12 auf.

Tanzen: Brasilianische Forró Partys mit DJ Fabí und DJ UC finden am heute und Sonnabend in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 statt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. DJ Curt Powell gestaltet heute hingegen ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a die Nacht unter dem Titel „Spicy“. Mit dabei hat er Hip-Hop, Bass, Electronica und Deutschrap. Im Down Town Club im Breiten Weg 227 steigt um 23 Uhr die „Yolo 2010 Party“ mit DJ Florence.