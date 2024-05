es kann sich niemand vorstellen wie sehr ich es gehasst habe, wandern zu gehen. Ich konnte mir nicht Schlimmeres ausdenken und verstand Freunde nicht, die in ihrer Freizeit oder gar im Urlaub die Berge zu Fuß erklimmen wollten. Allein der Gedanke daran hochrot und völlig aus der Puste auf der Spitze anzukommen, hat mich abgeschreckt. Mittlerweile verabscheue ich es nicht mehr so wie früher: Durch Reisen in aller Welt habe ich Spaß daran gefunden.

Der Moment, wenn man oben ankommt, auf den Horizont blickt und die Landschaft in einer neuen Perspektive sieht, ist Wahnsinn. Natürlich fluche ich immer noch bei jedem Aufstieg, warum ich mich habe überreden lassen und dass mir die Knie weh tun während mir der Schweiß in die Augen läuft. Aber ich weiß jetzt, dass es sich mehr als lohnt auch mal über den eigenen Schatten zu springen. Für alle, die noch überlegen: Einfach machen!

Starten Sie gut in den Tag.

Liebe Grüße

Saskia Lohöfer

Das geht heute in Magdeburg

Natur: Die Fachgruppe Entomologie lädt für Dienstag, 14.5., 18 Uhr, ins Museum für Naturkunde in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73. Der Zugang erfolgt über den Mitarbeitereingang in der Danzstraße. Bei dem Treffen soll es Antworten geben auf die Frage: Was können wir gegen das Insektensterben tun? Referent ist Uwe Truckenmüller.

Pflanztag auf dem Abenteuerspielplatz: Im Kinder- und Jugendhaus „Happy Station“, Vor der Turmschanze 18, ist für heute ein Pflanztag für Klein und Groß geplant. Beginn ist um 14 Uhr auf dem Abenteuerspielplatz.

Partys: Jeden Dienstag öffnet die Baracke ihre Türen. Dann ist ab 23 Uhr Oldie-Disco angesagt. Bei der Baracke handelt es sich um einen traditionsreichen Studentenclub in Magdeburg. Er befindet sich auf dem Unicampus am Universitätsplatz. „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen an diesem Ort in Nachbarschaft zum Hasselbachplatz Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr. Ab 20 Uhr ist im Montego Beachclub am Heinrich-Heine-Platz 5 in der Nähe der Stadthalle am Rande des Magdeburger Stadtparks Salsa angesagt