Wildtiere gehören ganz selbstverständlich zur Stadtgesellschaft, schreibt mein Kollege Konstantin Kraft in einem Artikel. Ein Umstand, den man im Alltag in menschengefüllten Büros, Straßen und Geschäften gut vergessen kann. Aber ich musste gar nicht lange überlegen, bis mir mehrere Kontakte mit Wild in Magdeburg einfielen. Einmal lief ich zum Beispiel nachts den Nordabschnitt des Breiten Wegs entlang, Seite an Seite mit einem Fuchs. Selbstredend mit genug Abstand.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.