es gibt so Sätze, die geschrieben oder gesprochen, scheinbar kein Ende haben wollen, weil der Autor oder Sprecher möglichst viele Fakten oder Facetten, die mutmaßlich für den geneigten Leser oder Hörer von Interesse oder auch von Wichtigkeit sein könnten, in eben diesem einen Satz unterbringen möchte und ihn dadurch für den Leser oder Hörer viel zu lang, zu kompliziert und zu verschachtelt macht, so dass beim Lesen oder Hören irgendwann der rote Faden, der sich durch einen Satz ziehen sollte, damit er verständlich und lesbar ist, reißt und man am hoffentlich bald erreichten Ende auch noch weiß, worum es denn dem Autor oder Sprecher eigentlich ging, als er mit dem viel zu komplizierten Satz begonnen hatte, um etwas Wichtiges oder Interessantes mitzuteilen.

Haben Sie es bis hierher geschafft? Glückwunsch. Heute ist Tag der Schachtelsätze, auch Bandwurmsätze genannt. Der längste jemals gedruckte Satz soll übrigens 13.955 Wörter umfasst haben. Insofern habe ich mich noch kurz gefasst. Da lobe ich mir doch den Ratschlag: Fass’ dich kurz.

Ihnen wünsche ich heute einen schönen Tag. Ganz ohne lange Sätze.

Ihr

Ivar Lüthe

Was der Tag bringt

Streik: Im Tarifstreit im öffentlichen Dienst ruft Verdi für heute in Magdeburg wieder zum Warnstreik auf. Davon betroffen sind laut Stadtverwaltung Kitas sowie die Beschäftigten der Straßenreinigung und des Winterdienstes. Auch bei weiteren städtischen Dienstleistungen müsse mit Einschränkungen gerechnet werden. Bei den Kitas hat die Kita Moosmutzel heute geschlossen. Geöffnet sind die Kitas Funkelfix, Mimmelitt und Wolkenstein. In den Kitas Waldwuffel, Traumzauberbaum und Wolkenschäfchen gibt es eine Notbetreuung. Die Horte Kiki Sonne und Agga Knack bieten nur Frühhort an, heißt es.

Verkehr: Bis zum 14. März ist ein Abschnitt der Ballenstedter Straße voll gesperrt. Grund sind Leitungsarbeiten der SWM zwischen Kreuzbreite und Stadtweg. Umleitungen werden über die Halberstädter Chaussee ausgeschildert. Ebenfalls ab sofort bis 28. Februar kann von der Halberstädter Chaussee nicht nach links in den Diesdorfer Graseweg abgebogen werden. Wegen Anschlussarbeiten der SWM erfolgt eine Umleitung über Hängelsbreite und Niendorfer Straße.

Musik: Ein Konzert von Enno Bunger heute in Magdeburg wird aus organisatorischen Gründen von der Factory in den Moritzhof am Moritzplatz 1 verlegt. Der Einlass beginnt um 19 Uhr, das Konzert startet um 20 Uhr. Enno Bunger ist ein deutschsprachiger Singer-Songwriter, Pianist, Komponist und Musikproduzent. Seine Songs verbinden melancholische Texte mit einem vielseitigen Sound aus Indie, Pop, Folk, Electronica und Rap, wobei das Klavier eine zentrale Rolle spielt. Neben der Musik begeistern seine Konzerte mit ironischen und kabarettistischen Einlagen.

Gespräch: Heute findet ab 19 Uhr das 18. Salongespräch unter dem Titel „Wir müssen reden“ in Magdeburg statt. Im Mittelpunkt steht die Auseinandersetzung mit Alltagsrassismus im Kontext des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt am 20. Dezember 2024.

Literatur: Der Literaturklub am Schauspielhaus wurde 2009 durch die Dramaturgie des Theaters Magdeburg ins Leben gerufen. Seitdem treffen sich Literaturinteressierte ein- bis zweimal monatlich, um sich über ein zuvor gemeinsam ausgewähltes Werk auszutauschen. Heute geht es ab 19.30 Uhr um „Der Erwählte“ von Thomas Mann. Das Schauspielhaus des Theaters Magdeburg befindet sich in der Otto-von-Guericke-Straße 64.