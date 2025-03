Pipi-Ärger an der Käseglocke / Tipps für einen sicheren Start in die Gartensaison

das zweite Frühlingswochenende ist da. Herzlich willkommen am Frühstückstisch, auf dem möglicherweise ganz passend dieses Mal eine Vase mit frischen Narzissen zwischen knusprigen Brötchen, der noch im vergangenen Jahr gekochten Marmelade und einem Ei platziert ist.

Stellt sich nach der Zeitungslektüre freilich die Frage: Was tun mit dem angefangenen Tag? Klar. Man könnte tagsüber ein bisschen Hausarbeit erledigen, womöglich im Garten Zwiebeln stecken und Radieschen und Möhren säen oder womöglich sogar ein wenig Sport treiben.

Auf der anderen Seite: Wer will das denn schon alles? Gut, die Sache mit dem Sport: Eine Variante wäre ja, einen Ausflug mit dem Fahrrad durch die Elbaue zu unternehmen, als erstes Training für die Volksstimme-Radpartie beispielsweise – siehe Beitrag unten. Oder einfach nur im Park oder auf der Elbuferpromenade bummeln. Aber Vorsicht: Überall ist dieses Wochenende mit vielen Menschen zu rechnen, die ebenso denken.

Mit freundlichen Grüßen, Ihr Martin Rieß

Wohin in Magdeburg?

Oper: Fidelio - Wiederaufnahme im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9. Vorstellungen am 29. März, 11. April und 17. Mai um 19.30 sowie am 27. April um 16 Uhr. Jeweils eine halbe Stunde vor Beginn bietet das "Einblick"-Format im Café Rossini des Opernhauses weiterführende Informationen.

Schauspiel: „Das Floß der Medusa“ von Mirjam Loibl und Ensemble, nach einer Idee von Bastian Lomsché, ist ein Theaterstück, das die dramatische und tragische Geschichte des Schiffsuntergangs der „Méduse“ im Jahr 1816 aufgreift. Die Uraufführung des Stücks hat Vorstellungen am 29. März und 11. April 2025, jeweils um 19:30 Uhr, im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg, Otto-von-Guericke-Straße 64.

Rock: Die Tribute-Band "el Paniko und das Katastrophenorchester" bringt die Musik von Udo Lindenberg auf die Bühne. Das Konzert findet am Samstag, 29. März 2025 um 20 Uhr in der Festung Mark Magdeburg am Hohepfortewall 1 statt.

Klassik: Das Kammerorchester der Neuen Philharmonie Hamburg gibt ein Konzert in der Pauluskirche Magdeburg. Auf dem Programm steht "Die vier Jahreszeiten" von Antonio Vivaldi. Das Konzert findet am Samstag, 29. März 2025 um 17 Uhr in der Pauluskirche in der Goethestraße 25 statt.

Humor: Am 29. März 2025 um 20.00 Uhr präsentiert das Comedy-Kollektiv Luksan Wunder seine Liveshow im Moritzhof am Moritzplatz 1 in Magdeburg. Die Show orientiert sich an den bekannten Videos und dem Podcast „WTFM 100,Null“.