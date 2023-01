Neue Wohnungen und größerer Golfplatz

Autofahrer, vor allem Pendler in Richtung Berlin, brauchen bald wieder starke Nerven. Eine neue Großbaustelle auf der A2 ist angekündigt. Von Ende April bis zum Winter wird zwischen Lostau und Burg gebaut. Der Anschluss Burg ist in Richtung Berlin gesperrt; die Anschlussstelle Burg-Ost in Richtung Hannover dicht. Auch in der Gegenrichtung kommt es bald zu Behinderungen.