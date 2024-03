die Wolken zeigen sich an diesem Sonntagmorgen in Gelb, Lila, Rosarot und Orange. Sie heben sich von einem hell- bis dunkelblauen Hintergrund ab. Eigentlich sollte die Sonne erst um 6.22 Uhr aufgehen. Doch schon früher leuchtet der Himmel in bunten Farben auf.

Das erste Licht des Tages ist meist das schönste. Aber das Abendleuchten kann ebenso überwältigend sein. Wahrscheinlich ist es Ihnen auch schon aufgefallen. Die Tage sind wieder merklich länger geworden.

Heute geht die Sonne gegen 6.20 Uhr auf und um 18.24 Uhr unter. Gut 12 Stunden könnte sie damit zu sehen sein – wenn sich nicht eine Wolke davorschiebt.

Es ist nun also mehr hell als dunkel da. Das Lichte gewinnt die Überhand gegen die Schatten. Mit dem Licht kommt zugleich das Aufblühen der Natur. All dies hat etwas Hoffnungsvolles. Wo die Welt doch so dringend Lichtblicke braucht.

Hinter uns liegt ein kriegerisches Winter, der Frühling muss nun friedlicher werden. Was sich getrennt hat und verloren ging, soll neu zusammenfinden. Das Licht kann da nur hilfreich sein.

Ich wünsche Ihnen einen schönen und sonnigen Start in die neue Woche.

Herzliche Grüße

Konstantin Kraft

Was der Tag bringt

Neue Woche, neue Baustellen: Verkehrsteilnehmer müssen sich zum Wochenstart auf neue Einschränkungen auf den Straßen einstellen. Von heute an bis zum 5. April ist ein Abschnitt der Saalestraße wegen Kanalsanierungen der SWM voll gesperrt. Der Kfz-Verkehr wird über die Havelstraße und den August-Bebel-Damm umgeleitet.

Ein Abschnitt der Maybachstraße kann von heute bis 26. April nur in Richtung Liebknechtstraße befahren werden. Grund sind Arbeiten zur Sanierung der Eskarpenmauer am Ravelin II. Der Verkehr der Gegenrichtung wird über den Magdeburger Ring zum ZOB und Hauptbahnhof umgeleitet, so die Stadtverwaltung. Wegen Schachregulierungsarbeiten soll bis Mittwoch auch ein Abschnitt der Straße Alt Ottersleben gesperrt sein. Die Umleitung führt über die Straße Am Dorfteich.

Hier wird diese Woche geblitzt: Das Ordnungsamt Magdeburg hat über geplante Geschwindigkeitskontrollen in dieser Woche informiert. Demnach sollen Messungen in der Leipziger Chaussee (50 km/h), in der Ballenstedter Straße (30 km/h), An der Steinkuhle (30 km/h) sowie in der Harzburger Straße (30 km/h) durchgeführt werden.