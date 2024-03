richtig zuprosten will gelernt sein. In Deutschland wird großer Wert darauf gelegt, sich in die Augen zu schauen und stets die Gläser zum Klingen zu bringen. Ein guter Trinkspruch schadet ebenfalls nicht. Aber woher kommt eigentlich die Redewendung, dass wir „einen Toast aussprechen“, wenn wir anstoßen? Der Spruch hat tatsächlich etwas mit einer gerösteten Brotscheibe zu tun, wie die Kollegen von „ZDF Info“ bei Instagram kürzlich informierten.

Die alten Römer hätte schon auf Gesundheit angestoßen und Brotkrümel in den Kelch hinzugefügt. Später (ca. 16. Jahrhundert, England) wurde es dann üblich eine Brotscheibe zum Wein zu reichen – wer dann einen Trinkspruch aussprach, ließ das Brot in den Krug fallen. Der Gast, der den letzten Schluck trank, durfte das Brot essen. Das sollte Glück und Gesundheit bringen. Ich gebe zu, dass ich gerne anstoße – nur jetzt kann ich auch mit geschichtlichem Wissen darüber glänzen.

Lena Bellon

Das bringt der Tag in Magdeburg:

Vortrag: Die Deutsch-Japanische Gesellschaft Sachsen-Anhalt bietet für alle an fernöstlicher Kultur Interessierten einen Appetit und Entdeckungsfreude anregenden, bildgewaltigen Vortrag an. Referent Maximilian Schneider spricht am Donnerstag, 21. März, über die mythenreiche Nation im fernen Osten Asiens. Der Vortrag im Campustheater Magdeburg, J.-G.-Nathusius-Ring 5, beginnt um 18.30 Uhr. Vom subtropischen Okinawa bis zum schneebedeckten Fuji bietet Japan atemberaubende Naturlandschaften gepaart mit einer faszinierenden Kultur voller Traditionen und Mythen. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, jedoch wird um eine Spende zur Refinanzierung gebeten.

Klassik: Denkt man an das klassische Solokonzert, kommt einem nicht zuallererst die Posaune als konzertierendes Instrument in den Sinn. Den Fokus auf dieses ungewöhnliche Soloinstrument setzen Alexander Merzyn, Generalmusikdirektor des Staatstheaters Cottbus, und die 22-jährige ukrainische Posaunistin Polina Tarasenko. Konzerte beginnen heute und morgen jeweils um 19.30 Uhr im Opernhaus des Theaters Magdeburg im Universitätsplatz 9.

Achtung, Kontrolle! Heute intensiviert die MVB die Überprüfung der Fahrscheine in ihren Fahrzeugen. Sowohl tagsüber, als auch am späten Abend und im Nachtverkehr sind die Fahrausweisprüfer unterwegs. Dies ist die erste "Schwerpunktkontrolle" in diesem Jahr, teilt MVB-Sprecher Tim Stein mit. Ziel sei es, die Bedeutung der Fahrkartenkontrollen hervorzuheben. Jährlich verzeichnet die MVB erhebliche Einnahmeverluste aufgrund von Personen, die ohne gültigen Fahrschein reisen. Diese Verluste belaufen sich durchschnittlich auf einen sechsstelligen Betrag pro Jahr. Die MVB bittet ihre Fahrgäste, an ihre gültige Fahrkarte zu denken. Unabhängig von dieser angekündigten Schwerpunktkontrolle finden Fahrausweisprüfungen grundsätzlich jeden Tag statt.