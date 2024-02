Morgenstund hat Gold im Mund. Das sagt der Volksmund ja seit Jahrhunderten und wird seine Gründe haben.

Ein Beweis dafür wurde beispielsweise gestern angetreten. Kurz nach 8 Uhr stieg Klärchen im Osten auf und tauchte Magdeburg dank des wolkenlosen Himmels und des leicht nebeligen Tagesbeginns in ein ganz besonderes Licht. Vorn dran der Dom und das Kloster, deren Silhouetten sich von Westen blickend ganz besonders markant von der Umgebung abhoben und das Stadtbild prägen.

So, dachte ich mir doch gleich, kann man in den Tag starten und vergisst darüber gleich sowohl die Morgenkälte als auch die ein oder andere Strapaze im Stau oder beim Warten auf Bahn oder Bus auf dem Weg zur Arbeit oder anderen Terminen in die Stadt.

Ganz in diesem Sinne wünsche ich Ihnen auch heute einen sonnigen Tag mit klaren Erkenntnissen und markanten Erlebnissen. Denn hat Morgenstund Gold im Mund, muss aus dem Tag ja was werden.

Schönen Mittwoch!

Herzliche Grüße

Rainer Schweingel

Was der Tag bringt

Verkehr: Ein längerer Abschnitt des Lemsdorfer Wegs ist heute und morgen voll gesperrt. Grund ist der Rückbau eines Kranes zwischen Halberstädter Straße und Salzmannstraße. Umleitungen werden über die Halberstädter Straße ausgeschildert. Die Einbahnstraßenregelung in der Salzmannstraße wird für die beiden genannten Tage aufgehoben.

Einkaufen: Diese Wochenmärkte laden heute zum Einkaufen ein: Alter Markt, Wochenmarkt, 9-16 Uhr. Marktplatz Friedrich-Ebert-Str., Wochenmarkt, 9-15 Uhr. Marktplatz Kosmos-Promenade, Wochenmarkt, 9-15 Uhr. Nicolaiplatz, Wochenmarkt, 9-15 Uhr. Olvenst. Platz, Wochenmarkt, 9-15 Uhr.

Treffen: Die Gemeinwesenarbeitsgruppe (GWA) Stadtfeld-West/Diesdorf lädt heute zu ihrem nächsten Treffen ein. Dieses findet ab 17 Uhr in der Grundschule Schmeilstraße, Schmeilstraße 1, statt. Ideen für neue Projekte, denen sich die Bürgergruppe widmen kann, sollen unter anderem gesucht werden. Außerdem können erste Anträge für Mittel aus dem Initiativfonds für Veranstaltungen in den Stadtteilen gestellt werden. Weiterhin können sich Anwohner der beiden Viertel einbringen, indem sie eigene Anliegen oder Probleme vortragen.