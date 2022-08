Neues Wohnen auf alter Industriebrache

wissen Sie eigentlich, wie beschwerlich die Wohnungssuche in Magdeburg mittlerweile geworden ist? Als selbsternannter Umzugsprofi bilde ich mir ein, das gut beurteilen zu können. Vier Umzüge in sechs Jahren, drei davon in Magdeburg – da erlebt man so einiges und bemerkt eben auch die Unterschiede im Lauf der Jahre.