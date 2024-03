Es zwitschert im Gebüsch. Die Vogelnester wackeln – Frühlingsgefühle beim Federvieh. Die Piepshow beginnt und somit auch die Leinenpflicht. Damit Ente, Gans, Fasan und Co sich in Ruhe der Zeugung und Aufzucht des Nachwuchses widmen können, muss Fiffi ab heute auch in der freien Natur an die Leine. Es startet die Brut- und Setzzeit.

Wie wichtig das ist, bewies mir vor ein paar Jahren unsere Hündin. Wilma, eine ponyähnliche Mischung aus Schlitzohr und Strolch, erwischte ich am See mit einem Ei im Maul. Sie hatte es sich irgendwie aus dem Schilf geangelt. Es war zwar offiziell noch keine Brutzeit, doch die warmen Spätwintertage hatten wohl schon die Frühlingsgefühle mancher Wasservögel geweckt.

So erstaunt ich war, wie sanft und stolz sie das Ei im Maul trug, so erschrocken war ich auch. Klar fällt Wilma in die Kategorie Viel-, Immer- und Allesfresser, aber dass sie dafür zur diebischen Elster wird, war mir neu.

Das Ei legte ich zurück und die Leine ist seither im Frühjahr Pflicht. Werdende Vogel- oder Wildtiereltern sind vor unserem Eierdieb somit sicher.

In diesem Sinne: Tragen auch Sie Sorge für eine ungestörte Piepshow!

Ihre Karolin Aertel

Was der Tag bringt

Tanzen: Blackmusic, 808 und Deutschrap mit DJ Coop wird heute ab 23 Uhr im „Down Town Club“ im Breiten Weg 227 ab 23 Uhr geboten. Eine „Fiesta mexicana“ wird im Boys'n'Beats, dem Club für schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89, ab 23 Uhr gefeiert. Curt Powell legt ab 23 Uhr bei der Party „Spicy“ im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a auf. Und Benjo, Carlaidoskop und Technoromantika sorgen ab 23 Uhr unter der Überschrift „Randale“ auf der „Insel der Jugend“ in der Maybachstraße 8 für Stimmung.

Schauspiel: „Hojotoho! Hojotoho! Heiaha!“ ist ein die Grenzen von Musik, Schauspiel und Tanz überschreitendes Stück von Generalintendant Julien Chavaz. Es wird heute ab 19.30 Uhr im Schauspielhaus, Otto-von-Guericke-Straße 64, auf die Bühne gebracht.

Konzerte: Poetische Texte und scharfsinniges Songwriting gibt es heute von Signe Marie Rustad im Volksbad Buckau, Karl-Schmidt-Straße 56. Los geht es um 20 Uhr. Zudem kommt Kerstin Ott, die Sängerin von „Die immer lacht“, im Rahmen ihrer Best-Ott-Tour nach Magdeburg. Sie ist heute ab 20 Uhr in der Getec-Arena, Berliner Chausee 32, zu erleben.