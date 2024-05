Plötzlich ist dieser Parkplatz dicht / So lief die Fahrradversteigerung

es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt, diesen leicht abgewandelten Spruch aus Schillers „Wilhelm Tell“ kennen sicher viele. Nachbarschaftsstreitigkeiten gibt es öfter. Ich erinnere beispielsweise an den „Maschendrahtzaun“. Dabei muss das gar nicht so sein.

Ein guter Kontakt zum Nachbarn erleichtert im Alltag so vieles. Man nimmt gegenseitig die Pakete an, wenn der andere mal nicht da ist. Hält ein Schwätzchen über den Gartenzaun, im Hausflur oder über den Balkon. Gerade in Zeit, wo einige Menschen einsam sind, ist eine gute Nachbarschaft wichtig.

Immer am letzten Freitag im Mai wird mit der Initiative Tag der Nachbarn für eine Gemeinschaft geworben. An dem Tag werden verschiedene nachbarschaftliche Veranstaltungen organisiert. Mit einem netten Gruß und einem lieben Wort lässt sich aber schon jeden Tag etwas dafür tun.

In diesem Sinne Ihnen heute einen schönen Tag.

Ihr

Ivar Lüthe

Was der Tag bringt

Mittelalterfest: Heute ab 14 Uhr starten das Spectaculum Magdeburgense im Glacispark und die Festungstage Magdeburg im Ravelin 2. Bis Pfingstmontag gibt es ein buntes Programm vom Mittelalter bis in die Kaiserzeit.

Stadtfest: Von heute ab 14Uhr bis zum Pfingstmontag wird die Magdeburger Innenstadt wieder zur Festmeile. Von der Hauptbühne über den irischen Bereich im „Ratsgarten“ bis zu verschiedenen Bühnenstandorten wie der Ecke Hartstraße und der ehemaligen McDonald's-Ecke erstreckt sich das Festgelände vom Alten Markt bis zur Ernst-Reuter-Allee. Erleben Sie eine Vielzahl an Fahrgeschäften, Schaustellern und kulinarischen Genüssen, werben die Veranstalter.

Rock-Pop: Chris Norman ist auf Tour. Mit seinem neuen Album ist der Musiker diesen Freitag ab 20 Uhr in der Magdeburger Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32 zu erleben.

Kabarett: Mit seinem aktuellen Programm gastiert HG. Butzko diesen Freitag in Magdeburg. Zu erleben ist er unter dem Titel „Ach ja“ im Kabarett der Magdeburger Zwickmühle. Beginn ist in der Einrichtung in der Leiterstraße 2a um 20 Uhr.

Klassik: Einstündige Candlelight-Konzerte sind für heute im Magdeburger Amo geplant. Ab 18.30 Uhr heißt es in der Erich-Weinert-Straße 27 „Candlelight: Queen meets Abba“ und um 20.45 Uhr „Coldplay meets Imagine Dragon“. Das Alaia Streichquartett ist ein internationales Ensemble von professionellen Musikern, die ihre Leidenschaft für die Kammermusik teilen.