wie stark riecht etwa ein nasser Hund, eine verschwitzte Frau oder ein starker Raucher, der lange seine Kleidung nicht gewaschen hat? Geruchsempfinden ist bekanntlich ganz unterschiedlich. Für die einen riech beispielsweise Parfüm oder ein Strauß Rosen gut, für andere nicht. Aber wussten Sie, dass es für Geruch eine Maßeinheit gibt? So wie Lautstärke in Dezibel angegeben werden kann, können Gerüche in Olf angegeben werden.

Der Begriff kommt von dem lateinischen Wort „Olfactus“ und bedeutet Geruchssinn. Ein Olf ist die Geruchsbelastung, die von einem Normmenschen ausgeht. Das heißt: Eine erwachsene Person mit einem Hygienestandard von 0,7 Bädern pro Tag, 1,8 Quadratmetern Hautoberfläche und bei sitzender Tätigkeit. Ein starker Raucher entspricht etwa 25 Olf, ein Athlet nach dem Sport 30 Olf und einer Gummidichtung werden 0,6 Olf nachgesagt. Natürlich ist das alles sehr subjektiv.

Liebe Grüße

Lena Bellon

Das hat Magdeburg zu bieten:

Film: Einen Tag vor dem Bundesstart wird „Ein Minecraft Film“ bereits heute in zwei Magdeburger Kinos gezeigt: Um 15 Uhr, 17, 17.30 Uhr, 19.30 und 20 Uhr im Cinemaxx am Willy-Brandt-Platz sowie um 17.30 und 20 Uhr im Cinestar Am Pfahlberg. Es finden Vorstellungen in 2D und in 3D statt. Ihr gemeinsames Abenteuer stellt die fünf Gefährten vor die Herausforderung, Mut zu beweisen und sich auf die kreativen Qualitäten zu besinnen, die jeden Einzelnen von ihnen ausmachen – denn genau diese Eigenschaften brauchen sie, um auch in der realen Welt erfolgreich zu sein.

Kunst: Inmitten ihrer aktuellen Ausstellung „Opulentia“ zeigt Kathrin Wöhler heute, wie ihre an Mandalas erinnernde Bilder entstehen. Die Schau ist nur noch heute von 12 bis 18 Uhr und am Freitag von 15 bis 18 Uhr zu sehen. Bilder und Steine der Ausstellung stehen zum Verkauf. Ort: Atelier Janet Selent, Halberstädter Straße 93a.

Sicherheit: Zur Vorbeugung von Diebstählen bietet der ADFC am heutigen Mittwoch wieder eine Fahrradcodierung an. Von 16 bis 18 Uhr wird diese an der Geschäftsstelle des Vereins am Breiten Weg 11a durchgeführt. Die Codierung kostet 15 Euro. Ein Eigentumsnachweis oder eine Erklärung und der Personalausweis sind mitzubringen.