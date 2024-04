Was gegen Stau am Tunnel helfen soll / Radverkehr: Mogeln an der Hallischen Straße

der April macht mal wieder wirklich, was er will. Warm, kalt, Sonne, Regen – die gesamte Witterungspalette wird bedient.

Dabei hatte ich erst vor kurzem, als das Thermometer noch über 20 Grad anzeigte, meine eingerostete Liebe zum Inline-Skating wiedergefunden. Ein hier in Magdeburg offensichtlich nicht so verbreitetes Hobby, wie ich vor ein paar Tagen bei einer Fahrt an der Elbe feststellen durfte. Denn lange Zeit war ich die einzige Skaterin an der Uferpromenade.

Irgendwann, nach ein paar Kilometern, kam mir dann doch eine junge Frau auf Inline-Skates entgegen. Als wir aneinander vorbeifuhren und sich unsere Blicke trafen, lächelten wir uns an und begrüßten uns ganz intuitiv und freundschaftlich mit einem Winker. So, als würden wir uns gerade nicht zum ersten Mal begegnen, sondern uns schon länger kennen.

Überrascht und glücklich über diese freundliche Begegnung war die Weiterfahrt dann trotz heftigen Gegenwinds noch ein bisschen schöner.

Freundschaftliche und intuitive Grüße sendet Ihnen

Romy Bergmann

Das hält der Montag bereit:

Einkaufen: Der Wochenmärkte am Marktplatz Kosmos-Promenade und am Nicolaiplatz bieten wieder jeweils von 9 bis 15 Uhr ihre Waren an und laden ein zum Stöbern und Schlendern.

Tourismus: Für Neulinge in Magdeburg aber auch für bereits Eingesessene werden wieder verschiedene Führungen angeboten: Zum einen im Dom von 14 bis 16 Uhr. Eine Rundfahrt durch das Dom- und Gründerzeitviertel mit Start Guericke-Denkmal/Alter Markt um jeweils 11.30 Uhr, 13 Uhr und 15.30 Uhr. (Tel. 63 60 14 02, 10). Sowie einen Rundgang unter dem Titel „Eine Reise durch die Geschichte der Ottostadt“ mit Start an der Tourist-Information, Breiter Weg 22 um 11 Uhr. ( Tel. 63 60 14 02).

Von Magdeburgern für Magdeburger: Um 18 Uhr trifft sich die Selbsthilfegruppe der Anonymen Alkoholiker in der ev. Hoffnungsgemeinde, Krähenstieg 2 (Tel. 2 53 08 81).