Zeit ist ein interessantes Konstrukt. Kam der Winter mir jetzt kurz oder lang vor? Oder bei Gesprächen über vergangene Meilensteine: Sind die zehn Jahre seit meinem Abitur nun schnell vergangen oder langsam? Diese Frage stellte ich mir, als gesehen habe, dass die jüngeren Schwestern einer engen Freundin gerade die Schule beenden und sich mit all den komplizierten Fragen danach befassen müssen. Oft habe ich dazu kein richtig gutes Zeitgefühl. Neulich habe ich dazu witzige und prominente Vergleiche gefunden.

Ein Beispiel: Der Künstler Pablo Picasso, der 1973 gestorben ist, hätte doch tatsächlich dem US-Rapper Eminem die Windeln wechseln können. Dieser ist nämlich 1972 geboren. Und kommt es einem nicht so vor, als ob der bekannte Autor Erich Kästner noch auf den reinen Briefverkehr angewiesen war? Falsch. Denn: Er hätte 1971 tatsächlich eine E-Mail schreiben können. Gestorben ist er nämlich erst 1974.

Liebe Grüße

Lena Bellon

Das hat Magdeburg zu bieten:

Kultur und Geschichte: „Vom Kolonialwaren zum fairen Handel“ laut das Thema einer Veranstaltung am heutigen Dienstag ab 14.30 Uhr im Rahmen der Reihe Seniorenakademie im Kulturhistorischen Museum in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73. Die Veranstaltung wird von Conrad Garlin, Assion Lawson und Sascha Schlüter vom Weltladen Magdeburg geleitet und in Kooperation mit dem Verein Magletan organisiert. Eine Anmeldung ist über den Museumsservice unter der Telefonnummer 0391/540 35 30 oder per E-Mail an service@museen.magdeburg.de erforderlich. Die Veranstaltung beschäftigt sich mit der historischen Entwicklung des Handels von Kolonialwaren hin zum heutigen fairen Handel. Dabei werden wirtschaftliche, soziale und ethische Aspekte thematisiert, die den Wandel in diesem Bereich geprägt haben.

Natur und Kunst: Heute um 18 Uhr hält Adrian Kanis im Museum für Naturkunde Magdeburg einen Vortrag mit dem Titel „Einheimische Insektenwelt: Eine fotografische Sammlung“. Anhand einer umfassenden fotografischen Dokumentation werden verschiedene Arten vorgestellt und deren Lebensräume sowie Verhaltensweisen erläutert. Der Vortrag richtet sich an Interessierte, die mehr über die Bedeutung und den Schutz einheimischer Insekten erfahren möchten. Der Treffpunkt ist der Mitarbeitereingang in der Danzstraße. Die Veranstaltung findet in den Räumlichkeiten des Museums für Naturkunde in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73 statt.

Märkte: An diesem Dienstag finden verschiedene Wochenmärkte statt: Alter Markt von 9-16 Uhr. Marktplatz Kosmos-Promenade von 9-15 Uhr. Neustädter Platz von 9-15 Uhr und Nicolaiplatz von 9-15 Uhr.