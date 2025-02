So geht es mit dem Radweg an der Brenneckestraße weiter | Sorge vor Rasern auf diesem Schulweg

als das jüngste Kind kürzlich ins Bett musste, sinnierte es kurz über die elterliche Aufforderung und wollte erst protestieren. Schließlich sei er doch noch hellwach. Darüber kam er dann noch mehr ins Grübeln und stellte die absolut logische Frage: Kann man denn auch dunkelmüde sein?

Darauf hatte ich natürlich keine passende Antwort, freute mich aber über die Schlussfolgerung. Es gibt ja durchaus mehrere solcher Wörter. Ein Angebot kann niedrigschwellig sein, aber auch hochschwellig? Es gibt den Hochmut, Tiefmut oder gar Tieffeigheit indes nicht. Und was ist eigentlich das Gegenteil von Gegenteil?

Sprache muss nicht immer logisch sein. So hatte ich als Schüler schon kein Verständnis, warum wir „der Mund“ sagen, während dieser im Französischen mit „la bouche“ weiblich ist. Oder „die Sonne“ und „der Mond“, die gleichfalls die Geschlechter tauschen.

Wichtig ist es am Ende doch, dass man sich gegenseitig immer versteht – egal, ob man gerade hellwach oder vielleicht doch mal dunkelmüde ist.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Start in den Mittwoch,

Ihr Stefan Harter

Das passiert heute in Magdeburg

Gedenken: Die Stadt Magdeburg und der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) erinnern am heutigen Mittwoch an den bekannten Industriellen Hermann Gruson. Oberbürgermeisterin Simone Borris wird dazu um 13 Uhr auf dem Südfriedhof an seinem Ehrengrabmal Blumen niederlegen. Sebastian Dieck hält zudem um 19 Uhr den Vortrag „Das Universalgenie Hermann Gruson – Eine technologische Reminiszenz“ in den Gruson-Gewächshäusern, Schönebecker Straße 129b.

Vortrag: „800 Jahre Breiter Weg“ ist Thema eines Vortrags, den Siegfried K. Lorenz heute ab 15.30 Uhr im Kulturhistorischen Museum, Otto-von-Guericke-Straße 68–73, hält. In diesem dritten Teil einer Reihe von Veranstaltungen konzentriert er sich auf die Zeit von 1850 bis 1945.

Ehrenamt: Die Stadtteilbibliothek Reform, Kosmos-Promenade 6, lädt heute ab 15 Uhr zu einer Veranstaltung im Rahmen der Reihe „Roter Sessel“ ein. Anke Brumm, Diözesan- und Bezirksgeschäftsführerin, und Antje Schmidt, Referentin des Ambulanten Hospizdienstes, stellen die ehrenamtlichen Angebote der Malteser vor.

Lesung: „Wie eine Lilie im Schnee“ ist der Titel einer Lesung mit Autorin Renate Sattler, die heute um 16 Uhr Literaturhaus, Thiemstraße 7, beginnt.