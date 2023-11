Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

in knapp zwei Wochen feiert die Lichterwelt Magdeburg ihre Eröffnung. Konkret geht es am 27. November los. Dann werden wieder rund 1,2 Millionen Lämpchen die Stadt in ein Lichtermeer verwandeln. Die Vorbereitungen laufen bereits. Weit über die Stadtgrenzen hinaus ist die Lichterwelt mit ihren rund 80 Großelementen, den zahlreichen Fassaden- und Laternendekorationen sowie dem illuminierten Domplatz bekannt und vor allem beliebt.