wenn einen die eigenen Enkel mit ihren Kulleraugen ansehen, ist es um einen geschehen. Wer Kinder oder eben auch schon Enkel hat, wird meine Erfahrung nachvollziehen können. Neinsagen fällt da schwer – und man hat manchmal den Eindruck, dass selbst die Kleinsten das auch schon irgendwie wissen und geschickt einsetzen.

Enkeltricks dieser Art sind zulässig - ganz im Gegensatz zu den Ganoven, die Notlagen vortäuschen, sich das Vertrauen von meist Älteren erschleichen und sie dann um deren Erspartes bringen. Immer wieder liest man von dieser Masche, die so gar nichts mit dem schon erwähnten erlaubten Enkeltrick (der mit den Kulleraugen) zu tun hat.

Weil nicht oft genug gewarnt werden kann, deshalb auch an dieser Stelle noch einmal: Kein Amt, keine Behörde, keine Polizei oder eine noch so vertrauenerweckende Person wird jemals um Ihr Bargeld bitten.

Also, denken Sie immer daran, falls es mal jemand bei Ihnen versuchen sollte: Kulleraugen der eigenen Kinder oder Enkel, die einem gegenüberstehen, sind völlig okay, die meist am Telefon vorgetäuschten aber nicht.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Rainer Schweingel

Tipps für den Tag

Briefwahl: Wer noch Briefwahl erledigen will oder sofort abstimmen möchte, sollte heute schnell noch ins Briefwahllokal am Katzensprung 2 beim Alten Markt. Von 10 Uhr bis 15 Uhr ist geöffnet.

Verkehr: Die Gareisstraße ist wieder vollständig befahrbar. Auch die Bundesstraße 1 zwischen dem Anschluss zum Magdeburger Ring und der Brücke der Deutschen Bahn steht wieder ohne Einschränkungen zur Verfügung. In beiden Straßen waren Kanalinspektionsarbeiten erforderlich.

Feiern: Das Amo wird am Sonnabend ab 20.11 Uhr zur Bühne für den Karneval der Ottojaner. Tickets gibt es noch an der Abendkasse oder im Volksstimme-Medienpunkt, Goldschmiedebrücke 17.