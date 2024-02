RAW-Areal: So geht es weiter

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

ja, die Sehnsucht ist wirklich groß. Ein untrügliches Zeichen, dass es unseren Hobbygärtnern schon mächtig in den Fingern juckt, ist unsere Fensterbank im Bad. Sie mutet neuerdings an wie eine Miniplantage. Vor der Fensterbank ist noch ein Klapptisch aufgestellt – ebenfalls bestückt mit Töpfchen und Jungpflanzen, die ihre zarten Hälse Richtung Fenster und Speziallampe recken, die an dem Tischchen montiert ist.