Riesen-Schiffstransport wird heute in Magdeburg erwartet

So steht es um den Bau an Schulen | Parzellenweg-Kita bewegt Anwohner weiter

auf der Hut zu sein, kann nie verkehrt sein. Das hat sich auch eine unserer Leserinnen gedacht. In den vergangenen Tagen erhielt sie mehrere Nachrichten mit verschiedenen Nummern, aber dem gleichen Text: „Ihr Paket wurde zurückgegeben. Jetzt müssen ...“ Angesichts vieler verschiedener Tricks von Ganoven, die per SMS, WhatsApp oder auch per Mail kommen, war sie auf der Hut – und öffnete die Nachricht nicht weiter. Erst recht keinen unbekannten Link, der in solchen Nachrichten mitgeschickt wird. „Das ist wahrscheinlich eine neue Masche“, meinte unsere Leserin.