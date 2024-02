Aufnahmestopp in dieser Feuerwehr / Baumpflanzer suchen Hilfe

unser schönes Magdeburg zählt zwar nicht zu den Faschingshochburgen im Land. Trotzdem sind die Elbestädter mit viel Witz und Humor ausgestattet.

Das allerdings birgt gerade in der Faschingszeit ungeahnte Gefahren - und zwar dann, wenn man den Weg zur Karnevalsparty nicht nur kostümiert, sondern auch noch mit dem Auto zurücklegt.

Das wiederum finden weder Polizei noch Ordnungsbehörden lustig. Denn wer mit Faschingsmaske hinterm Steuer sitzt, dem droht laut Straßenverkehrsordnung ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro.

Auch wer geblitzt wird und wegen der Verkleidung nicht identifizierbar ist, hat nur vermeintlich Glück und tut außerdem dem Halter der Autos keinen Gefallen. Denn wenn der den Fahrer hinter der Maske nicht preisgibt und auch sonst nicht ausreichend an der Aufklärung mitwirkt, wer denn im Ganzkörperkostüm als Supermann hinterm Steuer saß, kann er für die Zukunft zur Führung eines Fahrtenbuches verdonnert werden.

Was lernen wir daraus? Auch in der Faschingszeit immer schön an die Verkehrsregeln halten - dann kommen Spaß und Sicherheit für alle Beteiligten nicht zu kurz. Helau!

Herzliche Grüße

Rainer Schweingel

Tagestipps

Freizeit: Gute Nachricht für alle Fans des Schlittschuhfahrens: Die Eiszeit mit der Eisbahn in der Festung Mark ist bis zum 25. Februar verlängert worden.

Sicherheit: In der Geschäftsstelle des Fahrradklubs ADFC im Breiten Weg 11a können heute a Fahrräder codiert werden. Mit solchen Codierungen können die Räder im Fall eines Diebstahl schnell den rechtmäßigen Eigentümern zugeordnet werden. Die Aktion findet a von 16 bis 18 Uhr statt. Mitzubringen sind ein Eigentumsnachweis und der Personalausweis. Hier geht s zur Fahrradcodierung.