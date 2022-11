So fährt bald die Straßenbahn in der City

neulich habe ich einmal durch eine alte Volksstimme geblättert. Durch die vom 19. November 1922 – jene also, die heute auf den Tag genau vor 100 Jahren erschienen ist. Und was soll ich sagen: Auch damals ächzten die Menschen unter steigenden Preisen. In einem Beitrag zu diesen jedenfalls war eine auch zum derzeitigen Wetter passende Parallele gezogen worden: „Das nasskalte Wetter, der im gleichmäßigen Tempo herniedergehende Regen und die wahnsinnige Steigerung der Preise hatte bei den Marktbesucherinnen, die den Weg zu den Nahrungsquellen nicht gescheut hatten, eine fatalistische Stimmung erzeugt, die man fast jeder Hausfrau vom Gesicht ablesen konnte. Dazu kam, dass die aufgespannten Regenschirme unter sich einen fortwährenden Kampf zu führen hatten.“