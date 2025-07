Sommer, Sonne, wummernde Bässe und eindrucksvolle Bühnen – das alles sind Musikfestivals. Ich selbst bin bekennender Festivalgänger, trage etliche meiner Festivalbändchen stolz wie andere ihren Schmuck und bin beinahe jeden Monat auf irgendeinem Großevent unterwegs.

Erst vor einigen Wochen hat es mich wieder einmal auf die Defqon.1 verschlagen – eines der größten Festivals der Niederlande. An vier Tagen treffen hier Zehntausende Menschen aufeinander und feiern ausgelassen zu den Musikrichtungen Hardstyle und Hardcore-Techno.

Was mich neben faszinierenden Bühnenbildern sowie atemberaubendem Feuerwerk und spektakulären Lasershows an diesen Partys immer wieder begeistert, sind die Menschen: von den Organisatoren, die Jahr für Jahr viel Liebe und Hingabe zum Detail beweisen, bis hin zu den Besuchern, die aus aller Welt zusammenkommen, um gemeinsam zu feiern. Hier werden die unterschiedlichsten Kulturen und Lebensstile durch die Liebe zur Musik vereint.

Falls Sie meinen Namen also einige Tage mal nicht lesen sollten, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich mal wieder auf einem Musikfestival bin.

Einen schönen Start in die Woche

Tim Müller

Was heute in Magdeburg los ist

Ausstellung: Im Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg in der Georg-Kaiser-Straße 7 wird die Ausstellung "Menschen Recht Freiheit Protest. Der Aufstand vom 17. Juni 1953 in Sachsen-Anhalt" gezeigt. Sie läuft bis zum 22. August. Gezeigt werden 25 Tafeln mit Fotos, Tondokumenten und Zeitzeugenberichten, die die Vor-, Nach- und Wirkungsgeschichte des Aufstands an verschiedenen Orten dokumentieren. Ergänzend zur Ausstellung werden im Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg auch Quellen aus Magdeburg präsentiert. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags jeweils von 8 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Tanzen: Immer wieder montags trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen. Dieses Mal ist der Termin am 14.7. in der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 43. Ab 19.30 gibt es den Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Auch um 19.30 beginnt der Taster für alle, die schon etwas länger tanzen. „Ab 20.15/30 gehen wir über ins freie Training / Social Dance und lassen die Füße fliegen“, heißt es in der Einladung.

Ausstellung: Unter dem Titel „vergnügen der götter: ronald m. schernikau. leben und werk.“ wird derzeit im Literaturhaus in der Thiemstraße 7 eine Ausstellung über den in Magdeburg geborenen Autor Ronald M. Schernikau (1960-1991) gezeigt. Als Grenzgänger zwischen Ost und West war sein Blick auf beide deutsche Staaten ebenso einzigartig wie sein literarisches Schaffen. Die Ausstellung beleuchtet das ungewöhnliche Leben Schernikaus, der in diesem Jahr 65 Jahre alt geworden wäre, ebenso wie ausgewählte Werke, von seinem Debüt „Kleinstadtnovelle“ bis zum monumentalen Montageroman „legende“. Die Ausstellung wurde bis 29. August verlängert. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr, Donnerstag bis 18 Uhr.