So geht es weiter am Barleber See

nennen Sie mich aufmüpfig, aber ich mache hiermit offiziell Schluss. Schluss mit dicker Jacke, Schluss mit Stiefeln und auch Schluss mit aufgedrehter Heizung.

Mit dem Frühlingsanfang an diesem Mittwoch ignoriere ich schlichtweg alles, was mich an die kalte Jahreszeit noch erinnern könnte. So mag sich beispielsweise ab und an noch eine einstellige Zahl auf das Thermometer verirren, doch das ist mir egal.

Statt in warmen Schuhen laufe ich nur noch in Sneakern herum, über meine Pullis trage ich maximal eine Weste und auch die Heizung bleibt aus, ganz gleich, wie kalt es auch noch in der Nacht werden mag. Ich sehe es gar nicht mehr ein, der kalten Jahreszeit Platz in meinem Alltag zu geben.

Gut, das Wetter an diesem Wochenende schaut jetzt nicht so prickelnd aus. Aber solange das nur noch eine Ausnahme bleibt, kann ich darüber hinwegsehen.

Einen frühlingshaften Tag wünscht Ihnen

Romy Bergmann

Ein paar Vorschläge zum Ausgehen:

Party: Die Buttergasse bietet erstmals eine Party für Kinder und Jugendliche von 9 bis 16 Jahre von 16 bis 20 Uhr an. Weiterhin laden die Boys'n'Beats zum „Newcomer Friday“ ab 23 Uhr ein und um 23 Uhr beginnt im Down Town Club die Party „Mixed Baby“ mit DJ Senhore Hemp.

Ausstellungen: Nur noch heute ist im Kulturzentrum Moritzhof das Fotoprojekt „Das Anderssein in der Alltäglichkeit –Ich sehe, was du siehst“ zu sehen. Im Kulturhistorischen Museum können Besucherinnen und Besucher die Ausstellung „Alwines Puppen – Kostümgeschichte En Miniature“ von 10 bis 17 Uhr besuchen.

Führungen: Geschichts- und Architekturfreunde können ab 14 Uhr an der Magdeburger Domführung teilnehmen. Nachtschwärmer hingegen können ab 18 Uhr den Nachtwächter entlang der sagenumwobenen Stadtmauern auf einen Rundgang begleiten. Getroffen wird sich dafür am Haupteingang des Klosters.